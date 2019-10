Truffa on line, spillano 4mila euro ad un 50enne

I carabinieri della stazione di Riese Pio X hanno denunciato per truffa M.G., uomo 50enne della provincia di Brescia e C.C., donna 51enne della provincia di Venezia, entrambi già ben conosciuti alla giustizia. I due hanno contattato un 50enne di Riese che aveva messo in vendita in internet alcuni mobili antichi, quindi lo hanno indotto ad effettuare vari bonifici bancari, per un importo complessivo di euro 4mila, per poi rendersi irreperibili. Il raggiro è stato subito denunciato e gli investigatori sono giunti rapidamente a scoprire i responsabili.