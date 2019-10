Calcinacci e rifiuti abbandonati: caccia ai responsabili

Ecovandali scatenati a Montebelluna. In poche ore i cittadini hanno segnalato una serie di abbandoni di rifiuti nella zona naturalistica dei Tre Pini, del Montelletto e in via Manin.

Rifiuti abbandonati incivilmente in mezzo alla natura: vestiti, fazzoletti di carta, sedie di plastica e calcinacci. Lo sdegno tra i residenti è davvero tanto e, sui social, è partita la caccia ai responsabili. Una splendida area verde utilizzata da chi si rifiuta di smaltire i rifiuti in discarica e preferisce inquinare in modo incivile l'ambiente. Le segnalazioni negli ultimi giorni sono aumentate a dismisura. Il sospetto è che non si tratti di vandali venuti da fuori città per scaricare i rifiuti ma di residenti della zona che ben conoscono le aree verdi dove abbandonare i rifiuti inutilizzati. Una vicenda che i cittadini sperano possa risolversi con l'intervento del Comune e delle forze dell'ordine.