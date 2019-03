Preganziol, «i rifiuti delle prostitute abbandonati vicino al parco delle piscine»

«Il territorio di Preganziol è tagliato a metà dal Terraglio, pertanto vive da sempre i problemi legati all'esercizio del “mestiere più antico del mondo”. Ci si aspetterebbe particolare attenzione da parte dell’amministrazione comunale, tuttavia passeggiando in direzione del parco delle piscine, all’incrocio dell’ex Mille Lire, è possibile imbattersi nei rifiuti delle prostitute della zona abbandonati per strada».

A dirlo è Raffaele Freda della lista civica "Impegno Comune", che nelle scorse ore ha dichiarato di aver trovato una busta contenente salviette umidificanti, una bottiglia d’acqua e dei preservativi usati vicino al parco delle piscine comunali. «Il sacchetto con quei rifiuti si trovava dietro un muretto dell’edificio dell’ex Mille Lire, il muretto di quella che un tempo era la rampa per i disabili. Presso un immobile già di per sé fatiscente e pericolante, in un punto visibile ed a disposizione di tutti quelli che camminano verso il parco delle piscine, la più grande area verde del Comune, frequentata naturalmente anche da bambini e famiglie, oltre che dagli amici a quattro zampe. Il parco – prosegue Freda – è abbandonato a sé stesso, ma che addirittura si debba incappare nei rifiuti delle prostitute dà un’immagine davvero degradata del Comune, per di più in un luogo che lo stesso sindaco Galeano aveva definito “il biglietto da visita di Preganziol”. Questa amministrazione proprio sull’ex Mille Lire ed il parco delle piscine aveva fatto proclami e promesse ma oggi la situazione è addirittura peggiorata». Raffaele Freda ha 28 anni, svolge la pratica professionale da avvocato presso uno studio legale di Treviso, già ai vertici nazionali di Forza Italia Giovani, è stato consigliere nazionale degli Studenti Universitari ed ha contribuito a creare la lista civica “impegno Comune Preganziol” a sostegno di Valeria Salvati alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio.

