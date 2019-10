Alcol e rifiuti abbandonati: torna il degrado al Parco Stella

Si sono dati appuntamento una sera del fine settimana, hanno fatto spesa al vicino supermercato Visotto e hanno consumato decine di bottiglie di alcolici con tanto di cibi e prodotti in scatola per poi andarsene prima dell'alba, trasformando il Parco Stella di Oderzo in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Stanno facendo giustamente discutere le immagini diffuse sui social dell'ennesimo atto vandalico nelle vicinanze del parco pubblico opitergino. Un'area verde frequentata spesso da bambini e famiglie della zona ma che, sempre più spesso, sta venendo presa di mira da vandali incivili che pensano solo a rovinarla e detruparla. Solo lo scorso febbraio un gruppo di vandali aveva causato danni ingenti distruggendo uno dei lampioni e abbandonando un carrello in mezzo al verde. Questa volta i responsabili hanno lasciato all'aria aperta i resti della loro sbronza del fine settimana, trovati e fotografati da un passante nella mattinata di lunedì. Grandissima l'indignazione dei residenti sui social, tra chi chiede maggiori controlli e pene severe per i responsabili e chi si rassegna all'ipotesi che, anche stavolta, i responsabili resteranno impuniti. Quel che è certo è che la situazione al Parco Stella sta degenerando sempre di più con il passare delle settimane e non è escluso che, già dai prossimi giorni, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Scardellato non si mobiliti per provare a mettere fine a questi ripetuti episodi di degrado.