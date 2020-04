Coronavirus, pagina social segnala gli aumenti sui prezzi della spesa

«Vi faccio una domanda: avete avuto segnalazione o vi siete accorti di qualche aumento dei prezzi per articoli alimentari o altro da un mese a questa parte?» A chiederlo è Enrico Renosto, trevigiano coordinatore dell'associazione Quartieri vivi e attivi.

Dopo aver notato che, negli ultimi giorni, alcuni prezzi al supermercato erano aumentati ha avuto un'idea: aprire una pagina su Facebook dove chiunque può segnalare i rincari che ha notato andando a fare la spesa. La pagina si chiama: "Foto al prezzo dello scontrino" e, in poche ore, ha già raccolto centinaia di segnalazioni da parte di molti cittadini che si sono accorti del "ritocco" di alcuni prezzi modificati al rialzo da quando ha avuto inizio l'emergenza legata al Coronavirus. Dal pane alla frutta, passando per la carne: in molti fanno notare con le loro segnalazioni come la pancetta a cubetti sia passata in alcuni supermercati da 0,99 centesimi a 1,29 euro. 35 centisimi al chilo in più su farina, pesce e surgelati. Non va meglio a frutta e verdura anche loro al centro dei rincari. L'idea di Renosto è quella di raccogliere il maggior numero di segnalazioni per chiedere l'intervento di un osservatorio in grado di regolare al più presto i prezzi ed evitare nuove speculazioni.

