Rimandata al 2021 la sagra del Riso

La storica "Sagra del Riso" quest'anno si farà al passo con i tempi causati dall'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, il tutto in attesa della forma tradizionale posticipata al 2021. L’anno scorso era stata celebrata con successo il centenario di questa festa che coinvolge tutta la comunità di Merlengo, frazione di Ponzano Veneto, richiamando in paese centinaia di ospiti, ma per il 2020 la celebre sagra paesana in onore del patrono San Bartolomeo si svolgerà tra il 22 e il 31 agosto rigorosamente in versione “home edition”.

Il comitato organizzatore, vista la situazione contingente, ha deciso di proporre per l’edizione "100 + 1" l’appuntamento sui social per i propri ospiti, oltre ad una sorpresa per tutti i parrocchiani. Chi di voi ha partecipato, almeno una volta, alla Sagra del Riso conosce bene infatti l'enorme flusso di gente che ogni anno arriva in paese, anche da fuori provincia, e dunque, per il senso di responsabilità che appartiene alla conuità, è stato deciso che questa versione "diversa" sia lad oggi a soluzione migliore.

Volendo dare un segnale di speranza a tutti, ospiti e volontari, fornitori e famiglie, «abbiamo pensato a questa soluzione che tutela tutti alla luce delle disposizioni previste che non consentirebbero di gestire questo momento, fatto non solo di buon cibo ma anche di chiacchiere e contatti tra persone. Vi aspettiamo quindi nelle nostre pagine social tutte le sere dal 22 al 31 agosto, in compagnia dei nostri volontari e dei ristoratori, dove speriamo potrete per alcuni minuti assaporare anche quest’anno i valori che ci hanno sempre caratterizzato. Inoltre, domenica 23 agosto la Santa Messa all’aperto in onore di San Bartolomeo verrà trasmessa anche in diretta streaming. Non vediamo comunque l'ora di rivedervi di persona tutti il prossimo anno» conclude il Comitato organizzatore.