Ripresa delle attività sanitarie "ordinarie": ecco tutto quello che c'è da sapere

Da lunedì 4 maggio inizia la graduale ripresa delle attività sanitarie “ordinarie”, secondo le priorità assegnate e con nuove regole di accesso. Gli ospedali, i distretti e il dipartimento di prevenzione dell'Ulss 2 ritorneranno gradualmente alla normale attività, con la ripresa di tutte le prestazioni. La riapertura avverrà per step e con nuove regole di accesso ai servizi, al fine di limitare le possibilità di contagio e prevenire gli assembramenti. Si invita, a tal fine, ad accedere alle strutture socio-sanitarie solo per effettive necessità, indossando mascherina e guanti (in alternativa gel per disinfezione delle mani). Si ricorda che chi ha una temperatura superiore ai 37,5° non può accedere alle strutture sanitarie ed è opportuno che contatti il proprio medico di medicina generale L’accesso a tutte le strutture aziendali dovrà quindi avvenire, da lunedì 4 maggio, nel rispetto delle “Disposizioni di accesso alle strutture”.

Non sono ammessi accompagnatori, ad eccezione di quelli a supporto di minorenni, persone disabili o comunque non autosufficienti, persone fragili in genere o con difficoltà linguistiche. L’ingresso ai bambini è consentito solo per motivi sanitari e possono essere accompagnati da un solo genitore. Agli ingressi degli ospedali sono allestite postazioni di controllo per lo screening di coloro che accedono. Una volta entrati gli utenti autorizzati dovranno recarsi al luogo dove viene eseguita la prestazione (entro 15 minuti dall’orario prefissato), attendere nel rispetto della distanza di un metro e, una volta eseguita la prestazione, lasciare l’ospedale. Le visite ai degenti sono autorizzate ad una sola persona, esclusivamente dalle 19 alle 20, e per una durata limitata. Le visite sono invece vietate nei reparti Covid, internistici e negli altri reparti in cui le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati sono particolarmente fragili.

PRONTO SOCCORSO

Sono previsti percorsi differenziati di accesso per pazienti Covid e non Covid, indicati da apposita segnaletica. E' opportuno recarsi al PS solo per traumi e ferite o altre condizioni di emergenza o dopo aver interpellato il proprio medico curante/di continuità assistenziale.

SERVIZI TERRITORIALI

Gradualmente nelle prossime settimane riprenderà l’attività al pubblico anche dei servizi socio-sanitari territoriali, con tempi e modalità che saranno comunicati successivamente, ma sempre nel rispetto delle linee guida generali per la prevenzione del contagio.

SPORTELLI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI

Gli utenti possono rivolgersi agli sportelli distrettuali telefonicamente o via email, come precisato sotto per ciascun distretto. Questa è la modalità raccomandata per tutti. Per coloro per i quali questa modalità non fosse possibile, da lunedì 4 maggio 2020 l’accesso di persona allo sportello delle sedi distrettuali sarà esclusivamente previo appuntamento telefonico o via mail.

POLIAMBULATORI

Non sono ammessi accompagnatori, ad eccezione, come per gli ospedali, di quelli a supporto di: minorenni, persone disabili e non autosufficienti, persone fragili in genere o con difficoltà linguistiche.