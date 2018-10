I tecnici riaccendono il gas, Maserada torna alla normalità

Nella giornata di giovedì 18 ottobre è iniziato il ripristino delle utenze rimaste senza gas nel comune di Maserada. Delle 1027 abitazioni rimaste senz'acqua calda ne sono state riallacciate oltre 400, dando priorità a negozi e attività produttive.

Con l’occasione son stati sostituiti anche i vecchi contatori con quelli di nuova generazione. Venerdì mattina, dalle ore 8, i tecnici del Comune hanno ripreso le attività di sostituzione e ripristino dei contatori su tutto il territorio di Maserada, prevedendo di terminare questa operazione entro stasera. A darne notizia è il comune stesso che, sul suo sito, ha aggiornato i cittadini sullo stato dei lavori. «Se qualcuno non dovesse essere in casa al passaggio degli operatori, verrà lasciato un avviso con il numero gratuito attivo 24 ore su 24 di pronto intervento: 800984040» scrive l'amministrazione comunale che ha voluto ringraziare Ap Reti Gas e tutti i suoi collaboratori per aver lavorato senza sosta in questi giorni nella speranza di ripristinare l’erogazione del servizio nel minor tempo possibile.