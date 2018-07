Risparmiatori Veneto Banca: "Cabina di regia per una soluzione condivisa e definitiva"

TREVISO L’associazione Per Veneto Banca presieduta da Matteo Cavalcante rilancia l’iniziativa dei “risparmiatori traditi” con una chiamata alla responsabilità e all’azione di tutti i parlamentari veneti. L’associazione Per Veneto Banca, che riunisce oltre 200 risparmiatori dell’ex banca popolare ora acquisita da Banca Intesa insieme a Popolare di Vicenza, ha ripreso in questi giorni la propria iniziativa lanciando una campagna rivolta a tutti i parlamentari veneti.

Nell’assemblea dei soci svoltasi il 21 giugno si è deciso di rivolgere un appello a tutti i parlamentari veneti affinché si facciano promotori di una “cabina di regia” per la soluzione politica dell’ingiustizia subita dai risparmiatori veneti. “Si proceda con un metodo condiviso” scrivono i soci di Per Veneto Banca nella missiva rivolta a deputati e senatori eletti in Veneto, “coinvolgendo tutte le associazioni; si valutino le proposte già sul tavolo; si prendano in considerazione altre proposte che potranno arrivare da esperti e dallo stesso mondo associativo. Si lavori tutti insieme in modo da produrre presto una proposta soddisfacente per tutti i risparmiatori traditi, sostenibile sul piano economico e su quello tecnico-giuridico.”

“Il Parlamento passi dalle parole ai fatti” continua l’appello dei risparmiatori “La nostra Associazione si è sempre contraddistinta per un attivismo serio e costruttivo.” ma “non possiamo permetterci ancora di aspettare, di rinviare, di non decidere. L’economia veneta non può permetterselo. Ogni giorno che passa si stanno bruciando capitali di aziende e famiglie. Diverse proposte di soluzione concreta sono state avanzate finora, da parlamentari e non” sostengono i risparmiatori della ex popolare e “recentemente, su iniziativa di tre parlamentari veneti, si è promossa l’idea di un Osservatorio con compiti di indirizzo sulla questione banche popolari venete.”

“Bene anche questa ultima iniziativa - ci spiega Matteo Cavalcante - ma non è sufficiente, si trasformi l’Osservatorio in una vera e propria “war room” per valutare presto le proposte sul tavolo e arrivare ad una soluzione concreta e soddisfacente, lontana dall’elemosina finora ipotizzata. Attenderemo le risposte di ciascun parlamentare e continueremo la nostra azione di pressione propositiva” continua Cavalcante. “Vogliamo spingere la politica a riprendersi la propria autorevolezza. C’è una ferita aperta che va sanata, i risparmiatori veneti hanno in corpo una freccia, non chiediamo di sapere chi l’ha lanciata, chiediamo che venga estratta subito! Lo può fare solo la politica ed è il momento di agire”