Preso a bottigliate fuori dal locale: 21enne ricoverato in ospedale

E' finita al pronto soccorso la notte movimentata di un 21enne trevigiano rimasto coinvolto in una rissa scoppiata nella notte tra sabato 22 e domenica 23 febbraio all'esterno del locale sudamericano Los Zapata in Viale della Repubblica a Treviso.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", tutto ha avuto inizio al termine della serata latina a cui il giovane aveva partecipato. La musica, i balli e l'alcol sono degenarati in una violenta rissa iniziata a parole dentro il locale e continuata all'esterno con calci e pugni. Ad un certo punto il 21enne è stato colpito in testa con una bottiglia. Non è ancora chiaro il numero esatto degli aggressori e i motivi che hanno dato vita alla rissa. Quel che è certo è che il 21enne è riuscito ad arrivare, ferito e sanguinante, fino all'istituto Fermi in Via San Pelaio. Qui è stato soccorso dal personale del Suem 118 che lo ha ricoverato al Ca' Foncello. Le sue condizioni non sono gravi ma gli è stata diagnosticata una prognosi di 10 giorni per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura. I filmati delle videocamere presenti nel piazzale potrebbero tornare molto utili per identificare i protagonisti della rissa.