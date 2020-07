Nuova tornata di tamponi al Bon Bozzolla: positivi un ospite ed una operatrice

Nella notte tra venerdì e sabato è stata conclusa la lettura della seconda tornata di tamponi sugli ospiti e gli operatori della Casa di Riposo Bon Bozzolla di Farra di Soligo. Dai 240 test effettuati venerdì sono emersi due nuovi positivi, un ospite e un’operatrice. Entrambi asintomatici, l’anziano prosegue l’isolamento già attivato dopo il primo caso, mentre la seconda lo effettua a domicilio.

«Le due nuove positività – spiega il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi - sono riferibili allo stesso nucleo della struttura in cui erano emersi i casi precedenti e, dunque, non sono motivo di preoccupazione. La Direzione della Rsa aveva già adottato tutte le adeguate misure precauzionali, isolando gli ospiti della sezione interessata e intensificando le misure precauzionali anche con gli operatori. Al fine di tenere costantemente monitorata la situazione il Bon Bozzolla sarà oggetto, fino al completo rientro della situazione, di screening più ravvicinati rispetto a quelli mensili calendarizzati per operatori e ospiti di tutte le nostre Rsa. Un nuovo giro di tamponi sarà effettuato nell’arco di una decina di giorni».

Complessivamente il cluster del Bon Bozzolla ha fatto registrare, ad oggi, 12 positività al Covid, tutte riconducibile allo stesso nucleo: nove riferite ad ospiti (uno dei quali, un 96enne di Revine affetto da gravi patologie, deceduto all’ospedale di Treviso) e tre a operatori. Un secondo cluster è invece emerso nell’Ulss 2, nell’ultima settimana, a seguito della positività rilevata in una coppia di anziani coniugi di Maser: sintomatici, sono entrambi ricoverati. L’indagine epidemiologica a loro collegata ha evidenziato, complessivamente, altre sette positività (due badanti, il figlio di una di loro, e quattro familiari della coppia di anziani).

Il SISP dell’Ulss 2, nell’ambito delle indagini epidemiologiche relative a positivi e contatti, è stato infine allertato, sempre nella giornata di venerdì, dall’Ulss 1 in relazione all’operatore della Casa di Riposo “Luigi Barzan” di Longarone, risultato positivo. Anche in questo caso saranno identificate e testate le persone che hanno partecipato con lui a una cena nel vittoriese.