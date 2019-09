Borgo Ruga vince il 30° Palio dei Mezzadri, sul podio anche Il Capitel e Croce Caotorta

Termina con l'ennesima vittoria della contrada di Borgo Ruga il 30° Palio dei Mezzadri di Ponzano Veneto, andato in scena nel weekend. Centinaia i partecipanti al tradizionale evento che ha allietato nel vie del paese per più giorni, con un successo di pubblico senza precedenti. Da segnalare, tra le gare più entusiasmanti, la vittoria di Sant'Antonio nel tiro con la fionda e la competizione del carro che ha visto vittorioso il Capitel, contrada che torna finalmente sul podio de palio dopo diversi anni. Al termine della giornata il sindaco Antonello Baseggio ha consegnato il primo premio ai contradaioli vincitori, facendo scoppiare la festa finale per tutti i ponzanesi.

Classifica:

1 Borgo Ruga

2 Il capitel

3 Croce Caotorta

4 Minelli

5 Sant’Antonio

6 Centro

7 Barrucchella

8 Marca vecio

