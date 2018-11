Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“Robot in-contra Uomo. Opportunità o pericolo?”. La comunità di scout adulti Masci “La Lanterna” di Monastier venerdì prossimo 23 novembre alle ore 20.30 in sala polivalente a Monastier (piazza Marconi, 1) organizza un incontro con due esperti per ragionare sullo sviluppo della robotica e sulle prospettive future, non solo nell'ambito del lavoro. Interveranno sul tema il prof. Mariano Maggiotto, docente di Etica, e l'ing. Lorella Burlin. Papa Francesco nell'Enciclica Laudato Sì afferma: “Mai l'umanità ha avuto tanto potere su se stessa e niente garantisce che lo utilizzerà bene, soprattutto se si considera il modo in cui se ne sta servendo”. Da qui l'idea della comunità Masci di approfondire il tema della cosiddetta 'robot-etica', per portare un po' di luce sull'avanzata di robot macchine intelligenti, in quanto stiamo passando da macchine automatiche a robot sapiens, macchine/robot automatiche, capaci di percepire, riprogrammarsi e decidere. “Vorremmo capire dove queste macchine saranno utili e dove potrebbero essere utilizzate addirittura contro l'uomo”.