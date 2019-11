Rocca di Asolo, calata con l'elicottero la nuova nuova scala in acciaio corten

Nonostante il tempo incerto e la leggera pioggia scesa in mattinata, la sala in acciaio corten è stata posizionata all'interno della Rocca di Asolo. Un intervento a dir poco spettacolare per chi ha potuto assistervi dal momento che l'imponente scala è stata calata all'interno del monumento direttamente da un elicottero in volo sopra la Rocca.

Prima d'oggi solo un altro intervento di questo tipo era stato realizzato in Italia. Le operazioni sono iniziate poco prima delle 9 del mattino con il trasporto dall'elicottero alla Rocca. La scala è stata posizionata dall'alto nel cortile interno. Tempo impiegato per portare a termine l'operazione: poco meno di un'ora. I componenti della scala sono stati prelevati a Pagnano d’Asolo. La scala è stata posizionata nella cortina sud, dopo la biglietteria. La nuova scala sostituirà quella in legno non più agibile e consentirà di ammirare l’imponenza della Rocca da un punto di vista rialzato e dunque privilegiato. Con la posa della nuova scala si concludono i lavori di restauro del simbolo di Asolo, che tra un paio di mesi potrà riaprire le porte ai visitatori.