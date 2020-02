Lo trovano in casa senza vita: addio all'ex campione di rally Roldo Canal

Amici e conoscenti non avevano sue notizie ormai da tre giorni e così si sono insospettiti fino alla tragica scoperta avvenuta domenica pomeriggio. Roldo Canal, ex campione italiano di rally, è stato trovato senza vita nella sua casa di Portogruaro a soli 64 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" il decesso sarebbe avvenuto nel sonno, non lasciando alcuna via di scampo alla vittima. Originario di Valdobbiadene, Canal aveva vissuto un'esistenza ricca di soddisfazioni personali e professionali. Fin da giovane aveva lasciato Valdobbiadene per avvicinarsi al mondo delle corse. Nel Triveneto aveva corso tantissimi rally al volante della sua Fiat Uno turbo, soprattutto sui tracciati di montagna. Il culmine della sua carriera sportiva era arrivato con la vittoria del titolo di Campione italiano di rally. Abbandonato il mondo delle corse, Canal si era dedicato al mondo dell'imprenditoria iniziando una nuova vita gestendo vari locali tra Chioggia e Bibione arrivando anche ad avere una sua cantina di proprietà nella città che l'aveva visto nascere: Valdobbiadene. Amava fare beneficenza donando soldi alle varie iniziative di Telethon e alle popolazioni di Cuba, isola in cui amava tornare spesso. Non appena la notizia della sua scomparsa ha iniziato a diffondersi sono state tantissime le persone che hanno riempito il suo profilo Facebook con foto e messaggi di cordoglio. Roldo Canal con la sua vita sportiva e imprenditoriale ha saputo lasciare un segno davvero importante nel Triveneto. I funerali saranno celebrati mercoledì 5 febbraio alle ore 15 nella chiesa di Lugugnana, frazione del Comune di Portogruaro.