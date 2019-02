"Lo Stato dei beni Comuni", il sindaco Mario Conte interviene in parlamento

«Le città e le comunità sono i beni comuni che tengono unito un Paese e ne rappresentano il tessuto connettivo profondo come dice il Presidente Mattarella. Per tutelare i beni comuni e su tutti il cittadino abbiamo bisogno più che mai di coltivare una visione di lungo periodo nelle scelte che significa investire sul futuro e non diventare ostaggi della dittatura dell'istante». Queste la parole della presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, a commento dell'iniziativa "Lo Stato dei beni Comuni" con i Sindaci nell'Aula di Montecitorio. «Oggi a Montecitorio c'è stata per la prima volta la voce dei sindaci del Veneto e, in particolare della provincia di Treviso. Il sindaco del capoluogo, Mario Conte, ha messo al centro del suo intervento l'autonomia, mentre, la sindaca di Oderzo, Maria Scardellato, si è focalizzata su temi più interenti all'attività amministrativa e gli interventi necessari per governare in modo più incisivo ed efficace . I Comuni del Veneto sono un modello per la buona amministrazione e per le buono pratiche messe in campo in questi anni proprio a tutela dei beni comuni»: spiega. (foto qui in basso: Cristina Andretta, sindaco di Vedelago, Pavanello presidente Anci Veneto, Mario Conte, sindaco di Treviso, Maria Scardellato, sindaco di Oderzo)