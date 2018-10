A Biancade interventi del Comune di Roncade per 167mila euro

Tra ottobre e novembre la frazione di Biancade beneficerà dell’investimento di 167.000 euro che il Comune di Roncade ha riservato per diversi, importanti interventi sul suo territorio al di là della Treviso Mare noto come il "Distretto del mobile". Grazie alla Convenzione stipulata nel luglio scorso con la Provincia di Treviso che permette la fruizione da parte del Comune di una quota del ricavato delle sanzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada, l’Amministrazione potrà impiegare circa 42mila euro per asfaltare strade.

Verrà rifatto quindi il manto bituminoso del tratto che va dalla rotatoria di via Galli fino a piazza Menon, alcuni tratti di via Paris Bordone ammalorati e anche quello che va dal capitello di sant’Antonio verso Spercenigo. Inoltre verrà riasfaltato il centro della frazione e sarà rinnovata tutta la segnaletica. Altri 45.000 euro verranno impiegati in interventi idraulici per la pulizia del lungo fossato di via Carboncine e di quello che affianca via Galli.

Sono intanto stati consegnati in questi giorni i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel cimitero di Biancade. Verrà tolto il ghiaino e realizzata una nuova pavimentazione che permetterà di eliminare anche il costo della cura dell’erba. L’ammontare dei lavori è anche qui attorno ai 40.000 euro. Inoltre stanno per essere avviati anche gli interventi relativi alle opere di adeguamento per prevenzione incendi delle scuole primarie di Biancade, oltre a quelli per le scuole d’infanzia di San Cipriano e secondarie di primo grado di Roncade. L’importo complessivo, che permetterà la realizzazione di nuovi impianti idrico sanitari, elettrici e di pressurizzazione, ammonta a 120.000 euro, divisi in parti quasi uguali fra i tre edifici scolastici. Il progetto dei lavori è stato redatto da Aleardo Scalco dello studio Greggio Donà e C. società d’ingegneria di Treviso.