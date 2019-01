Nuova apertura della biblioteca roncadese

La biblioteca comunale di Roncade si apre sempre più alla cittadinanza con un nuovo orario di servizio al pubblico attivo dal prossimo 1° febbraio. L’Amministrazione ha infatti deciso, con delibera di Giunta dello scorso 21 gennaio, di investire in un nuovo orario continuato di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.30 alle 12.30.

Una decisione che vuole favorire e ottimizzare la frequenza di giovani, adulti e anziani, fornendo loro la possibilità di accedervi agevolmente anche durante la pausa pranzo. L’assessore alla Cultura Viviane Moro spiega con convinzione il ruolo nevralgico che la biblioteca ha per la comunità, cioè “una funzione di crescita socio-culturale che ci accompagna durante tutta la vita e che si inserisce in un sistema territoriale rappresentato dal Polo BibloMarca, di cui il nostro Comune è capofila per il quinquennio 2017-2020”.

«Proprio in quest’ottica - aggiunge la direttrice della biblioteca, Enza Carbonere - è stato scelto di aumentare l’orario di apertura del servizio passando dalle attuali 33,5 a 50,5 ore settimanali. Una sperimentazione che mettiamo in campo partendo dalle richieste della stessa utenza alla quale abbiamo somministrato nel 2018 un questionario da cui è emerso tale orientamento». Va ricordato infine che Roncade ha ottenuto per il secondo biennio consecutivo il titolo di “Città che legge” in quanto riconosce la lettura quale strumento imprescindibile, in grado di influenzare in maniera positiva la qualità della vita a livello individuale e comunitario.