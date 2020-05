Operazione anti caporalato, il sindaco di Roncade plaude al buon esito

Riducevano i lavoratori in schiavitù, a fermarli i carabinieri di Treviso e Roncade dopo mesi di indagini avviate anche grazie alle segnalazioni arrivate dall'amministrazione comunale del sindaco Pieranna Zottarelli e dai cittadini della comunità di Roncade. Alla notizia dell'arresto di quattro persone accusate di sfruttare personale straniero nelle campagne della zona, arriva il plauso del primo cittadino roncadese: «Ringrazio i carabinieri e il pm che hanno condotto le indagini di cui attendevamo con ansia la felice conclusione. E' stato anche grazie ai cittadini roncadesi che amministrazione, polizia locale e forze dell'ordine sono state avvisate di quanto stava accadendo all'interno di un'edificio che si trova nei pressi del centro cittadino».

Le puntuali segnalazioni della cittadinanza, attenta al rispetto delle regole e della convivenza civile, hanno acceso i riflettori sul caso: «Negli appartamenti era stato notato un via vai continuo e consistente di persone estranee alla comunità. I movimenti – prosegue il sindaco - erano tali da non poter non ingenerare dubbi e sospetti. Abbiamo subito chiesto agli uffici comunali competenti, dal Suep (sportello edilizia privata) all'anagrafe, e alla polizia locale di predisporre i controlli, ottenendo anche la massima collaborazione dei carabinieri della locale stazione di Roncade». Un episodio che fornisce al sindaco l'occasione di ribadire con chiarezza che «Nella nostra città non c'è spazio per chi delinque. Questo episodio lo testimonia».

E sul caporalato il sindaco è netto: «Un fenomeno orribile che dovrebbe essere sradicato su tutto il territorio nazionale. Vanno individuate delle soluzioni che assicurino le giuste tutele e un adeguato compenso per i lavoratori e al tempo stesso i necessari margini di guadagno per le imprese agricole che operano nel rispetto della leale concorrenza».