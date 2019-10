Lavori di asfaltatura al casello di Meolo-Roncade

Casello di Meolo- Roncade chiuso in direzione Trieste dalle ore 20,00 di martedì 8 alle ore 6,00 di mercoledì 9. Continua il piano di manutenzione ordinaria della pavimentazione sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete. Questa volta i lavori interesseranno la rampa che dal casello di Meolo Roncade porta sull’asse autostradale in direzione Trieste e un tratto, di circa un chilometro, delle corsie di emergenza e marcia sulla A4 sempre in direzione Trieste

Chi è diretto a Trieste, quindi, dovrà prendere l’autostrada a Venezia Est o a San Donà di Piave. Nessun problema invece per gli utenti diretti a Venezia.