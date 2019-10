A Roncade già 4mila immobili collegati alla rete in fibra ottica

A Roncade sono già 4mila gli immobili collegati alla banda ultralarga grazie ai lavori per la realizzazione della rete in fibra ottica. Nei giorni scorsi si è conlcuso il programma di cablaggio finanziato e realizzato da uno dei principali operatori telefonici a livello nazionale. In città oggi corrono più di 15 chilometri di cavi in fibra ottica che collegano 24 armadi stradali alla centrale.

«Grazie anche a investimenti pubblici che interesseranno le aree bianche della città, entro il 2021 tutto il territorio comunale sarà coperto dalla fibra ottica -dichiara il sindaco di Roncade Pieranna Zottarelli -- Un vantaggio doppio se pensiamo che oltre alla possibilità di connettersi ad alta velocità, ci sarà sempre meno bisogno di ricorrere al wi-fi e dunque una minore esposizione ai rischi per la nostra salute».

Il progetto del Comune di Roncade è tra i 480 già approvati dal piano regionale di sviluppo della banda ultralarga e si inserisce nel piano strategico del Ministero dello Sviluppo economico. Due le fasi previste: dopo l'intervento dell'operatore privato, che ha investito circa 300mila euro, altre 3mila e 500 unità immobiliari potranno collegarsi grazie agli interventi che verranno finanziati anche con risorse ministeriali e regionali.

«Il nostro obiettivo - fa sapere Zottarelli- è di offrire ai cittadini di Roncade e a tutti coloro che nella nostra città studiano e lavorano dei servizi sempre più efficienti e all'avanguardia. Non va dimenticato infatti che, al pari di città italiane più grandi, ospitiamo tutti i livelli di istruzione, dalla scuola dell'obbligo fino al campus universitario di H- Farm. Tutto ciò rappresenta un valore aggiunto per la comunità e un'importante sfida per la nostra amministrazione. Il nostro tessuto imprenditoriale è ampio e di livello. La sfida per il Comune è di rispondere alle loro esigenze fornendo dei servizi adeguati. Ringrazio gli uffici comunali per l'ottimo lavoro svolto».