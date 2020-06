Roncade, via libera agli aiuti a famiglie e imprese del Comune in difficoltà

Garanzia Roncade, siglato il protocollo d'intesa tra il Comune, i consorzi fidi della provincia di Treviso e gli istituti di credito del gruppo Iccrea BCC Pordenonese Monsile e CentroMarca Banca. «Diamo seguito all'impegno assunto dal Comune di Roncade di destinare un fondo da 30mila euro (10mila in più rispetto a quelli previsti inizialmente) per la concessione di prestiti a tasso agevolato alle imprese del Comune con l'obiettivo di aiutarle a riprendersi più rapidamente dalle conseguenze delle chiusure forzate – ha dichiarato il sindaco Pieranna Zottarelli – Ringrazio i consorzi fidi e i due istituti bancari del nostro territorio che, aderendo subito all'iniziativa, hanno dimostrato grande vicinanza al nostro territorio».

Le erogazioni potranno andare da un minimo di 10mila euro a un massimo di 35mila, con un tasso realmente conveniente. L'obiettivo è di arrivare ad almeno 240mila euro di finanziamento, ipotizzando prestiti da 10mila euro per almeno 24 attività. La durata massima del finanziamento sarà di 72 mesi di cui 24 di preammortamento e la garanzia del 50% a prima richiesta. E' stato inoltre fissato un tasso di interesse bancario realmente vantaggioso per le imprese dello 0,70 per cento l'anno e un tempo massimo di 15 giorni per l'istruttoria bancaria finalizzata al rilascio del prestito. Non ci saranno costi di istruttoria e la documentazione sarà semplificata.

«Insieme al rinvio dell'Imu di giugno, alla sospensione delle imposte sull'occupazione di suolo pubblico – ha detto l'assessore alle attività produttive Loredana Crosato - all'ampliamento gratuito dei plateatici, già richiesto da alcune attività, mettiamo in campo un altro strumento di sostegno per le nostre realtà produttive». Presenti i rappresentanti dei Confini Trevigianfidi Soc. Cooperativa, Canova Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca trevigiana Scarl, Consorzio Veneto Garanzie e Fidimpresa & Turismo Veneto, il direttore generale di CentroMarca Banca Claudio Alessandrini e il vice direttore della BCC Pordenonese Monsile Moreno Favaretto.

«Come Banca del territorio, da sempre supportiamo le nostre aziende – ha sottolineato il Direttore Generale di CentroMarca Banca Claudio Alessandrini – e lo abbiamo fatto con ancora maggiore determinazione in questo momento difficile. Riteniamo infatti che la ripresa possa esserci solo se insieme riusciremo a dare sostegno concreto alle idee. Non è un caso infatti che CentroMarca Banca abbia dato vita ad un importante plafond destinato a supportare le imprese fin dall'inizio dell'emergenza. L'adesione a questa iniziativa vuole essere un segnale chiaro e tangibile di come oggi, ma anche in futuro, sia necessario attivare sinergie territoriali capaci di arrivare prima e di riaccendere un motore indispensabile».

«Si tratta di un'importante iniziativa a cui abbiamo voluto dare da subito la nostra adesione, non solo come singoli istituti ma anche come gruppo, il gruppo Iccrea, a riprova del reale attaccamento nei confronti delle aree in cui operiamo - ha dichiarato il vice direttore Moreno Favaretto - Già nei primi mesi della crisi dovuta al Covid 19, BCC Pordenonese e Monsile ha investito sul territorio circa 90 milioni di euro e siamo pronti a fare la nostra parte supportando ulteriormente le diverse necessità delle aziende e delle famiglie».

«Anche per i Comuni, specialmente se piccoli, mettere a disposizione liquidità in questo momento è tutt’altro che facile – ha commentato Giovanni Napol, Presidente del confidi CNA Canova - È perciò un segno importante di vicinanza fattiva quello che il Comune di Roncade dà alle imprese artigiane e ai commercianti del proprio territorio. Da parte nostra, come confidi, non applicheremo le commissioni per attivare la garanzia sul credito erogato dalle banche. Sono segnali di risposta di un tessuto economico e sociale sano che, nonostante le ferite inferte dal Covid-19, ha gli anticorpi per riprendersi in fretta».

«Nel ringraziare l’amministrazione comunale di Roncade sempre attenta alle esigenze della categoria – ha dichiarato il Presidente del Trevigianfidi (Casartigiani Treviso) Ivano Zanatta – prendo atto con soddisfazione del sostegno economico rivolto a tutte le imprese tramite tutti i Confidi del Territorio senza distinzione alcuna a differenza di quanto fatto dalla Regione Veneto».

Soddisfatto dell’iniziativa il Presidente Mario Citron del Consorzio Veneto Garanzie, Consorzio Fidi di emanazione Confartigianato Imprese Veneto: “Ringrazio il Sindaco e la Giunta del Comune di Roncade per la somma messa a disposizione. In questo particolare momento – ha affermato Citron - il Consorzio sta facendo la sua parte per sostenere l’accesso al credito delle piccole imprese ed è particolarmente apprezzata ogni iniziativa che ci aiuti nello svolgimento della nostra attività di sostegno alle imprese».

«La grande sollecitudine con cui il Comune ha risposto all’appello di richiesta di misure di sostegno per le imprese del territorio merita l’encomio da parte degli associati Confcommercio che noi agevoliamo e per le quali ci facciamo garanti – ha chiuso il presidente di Fidi Impresa & TurismoVeneto Massimo Zanon – e l’accordo siglato oggi ne è la testimonianza. Le risorse messe in gioco sono rapportate alle disponibilità dell’amministrazione e rappresentano un gesto di ascolto e attenzione alle realtà imprenditoriali, specialmente di piccola dimensione, in questo drammatico momento economico che il nostro tessuto economico sta attraversando”. Per il fiduciario Ascom di Roncade Stefano Davanzo “questo accordo rafforza la collaborazione tra imprese e comuni e dimostra come il territorio stia rispondendo direttamente alle esigenze concrete delle imprese, ribadendo attenzione e vicinanza».