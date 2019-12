Dal Comune di Roncade 16mila euro di aiuti alle famiglie in difficoltà

Quasi 30mila euro a favore delle associazioni di volontariato del territorio. Sono una trentina le realtà del mondo associativo di Roncade che sotto l'albero di Natale hanno trovato un regalo da parte della giunta guidata dal sindaco Pieranna Zottarelli. L’amministrazione ha infatti dato il via libera allo stanziamento per l'anno che sta per concludersi.

«Le associazioni di volontari che il Comune finanzia contribuiscono in maniera fondamentale alla vita della Città di Roncade -dichiara il sindaco Pieranna Zottarelli- Gli alpini, la pro loco, il centro ricreativo anziani, l’associazione Colibrì che si occupa di bambini e ragazzi con disabilità intellettiva, solo per fare alcuni esempi, offrono al territorio servizi utili e particolarmente apprezzati dalla popolazione. La lista dei gruppi che lavorano a favore degli altri a Roncade è lunga. Noi non possiamo che ringraziare e mantenere la parola data. Anche quest'anno, nonostante le ristrettezze del bilancio, i contributi sono restati invariati».

A beneficiare di contributi di tipo economico saranno anche le famiglie in situazioni di difficoltà. Il Comune ha stanziato 16mila e 500 euro, di cui 7mila e 500 per i nuclei con quattro o più figli; 5mila per i genitori separati o divorziati in difficoltà economiche e altri 4mila euro per le famiglie in cui uno dei due genitori sia venuto a mancare. Somme provenienti dalla Regione che il Comune ha destinato al sostegno dei nuclei familiari più fragili: «Un amministratore ha il compito di occuparsi dei bisogni di tutti - dichiara Zottarelli - in modo particolare delle fasce più deboli dei cittadini. Il principio è che nessuno deve restare indietro».