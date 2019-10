A Roncade ripartono le pattuglie serali contro i furti

A Roncade torna il servizio di pattugliamento serale contro i furti. Da lunedì 28 ottobre le nuove pattuglie della polizia locale sorveglieranno le frazioni e le aree più sensibili della città per contrastare il fenomeno dei furti nelle abitazioni, in modo particolare nella ore del pomeriggio e della sera. «Vorrei ringraziare e augurare buon lavoro agli agenti che da lunedì torneranno a svolgere questo servizio in collaborazione con i carabinieri con i quali la sinergia è strettissima - è il commento del sindaco Pieranna Zottarelli - Si tratta di un’attività di prevenzione e controllo molto importante che ha come obiettivo la serenità dei nostri cittadini».

Grazie alla gestione consortile della polizia locale il servizio scatterà anche nei comuni di Quarto d'Altino, Meolo e Fossalta di Piave. «Come tutti sappiamo le bande quando colpiscono si spostano facilmente e in poco tempo da un comune all'altro - commenta l'assessore alla sicurezza Daniele Biasetto - Il fatto che gli agenti siano presenti su più comuni è sicuramente un vantaggio per contrastare il fenomeno”. Il servizio degli agenti ha anche l'obiettivo di offrire alla cittadinanza un ulteriore presidio nel periodo natalizio, quando il rischio dei furti è maggiore: “Compito dell'amministrazione - chiude Biasetto - è di mettere in campo ogni strumento possibile per garantire la serenità dei cittadini, in modo particolare durante alcuni periodi dell’anno come può essere Natale».