Roncade: degustazioni, passeggiate, radicchio verdon e merlot

Sì, è ancora stagione di radicchio, e a confermarlo è l'iniziativa Primavera in Festa che domenica 10 marzo animerà Roncade per tutta la giornata. Un appuntamento tutto da gustare che valorizza le produzioni locali di una campagna fertile e generosa che in questa stagione regala il Radicchio Verdon, un prodotto di nicchia, una tipica rosellina verde, che che annuncia l'arrivo della stagione mite.

Una giornata che aprirà i battenti alle 10:00 con la cerimonia inaugurale che vedrà la presenza delle autorità e dei Presidenti della Pro Loco e dell'Associazione per la tutela e la valorizzazione del Radicchio Verdon di Roncade. Premiate al termine dell'inaugurazione le due eccellenze di casa: il Verodn, appunto, e il miglior Merlot. A distinguere l'evento infatti anche la mostra dei vini rossi del Piave e poi degustazioni di pietanze tipiche (ore 11), passeggiate guidate nella storia (ore 15:00, info e prenotazioni Ufficio IAT di Treviso 0422.595780) ed esibizione degli alunni dell'Istituto Martiri della Libertà di Roncade. Ad abbracciare i visitatori che raggiungeranno Roncade l'esposizione prodotti tradizionali e tipici che animerà via Roma, e lo stand enogastronomico con menù a tema. Infine a far da cornice la mostra di auto e moto d’epoca ed i momenti di animazione di gruppi musicali e folkloristici.