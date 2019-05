Roncade resta fedele a Pieranna Zottarelli, sconfitta pesante per la Lega

Risultato degno di nota a Roncade, uno dei Comuni più attesi al voto di queste elezioni comunali. Pieranna Zottarelli, candidata della lista civica "Roncade a 360 gradi" e già sindaco uscente del paese è riuscita a vincere contro Aldo Salvalaggio, candidato con la Lega e la lista civica "Facciamo strada", che ha ottenuto il 45,60% dei consensi. Troppo pochi per vincere contro la sindaca uscente che ha ottenuto il 54,40% dei voti.

«Tanta soddisfazione e molta gratitudine per gli elettori e la mia squadra - ha commentato Zottarelli - Siamo pronti a rimetterci a lavorare per dare ancora qualcosa in più a Roncade. Il nostro motto è: cercare di migliorarci sempre e lo faremo per il bene di Roncade anche nei prossimi cinque anni. I cittadini possono starne sicuri: ci impegneremo al massimo per il bene della città».