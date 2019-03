Oltre 10mila visitatori per la giornata dedicata al Verdon di Roncade

Tanta, tanta gente accorsa domenica scorsa a Roncade per il consueto appuntamento con “Primavera in festa”, la serie di eventi che fanno da corollario ogni anno alla mostra mercato del radicchio Verdon di Roncade e ai vini rossi del Piave. Si parla di circa 10.000 persone che hanno potuto apprezzare nuovamente il centro storico e le mille sorprese allestite dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Bancarelle, stand gastronomici, esposizione di macchine agricole e d’epoca, balli, arte, cori di voci bianche (quelle degli alunni della scuola primaria di Biancade e di Roncade), spuntini gourmet dei migliori ristoratori locali ispirati al Verdon e, naturalmente i protagonisti assoluti, i deliziosi nettari di Bacco e l’irresistibile rosellina verde.

Il successo della giornata è salutato con soddisfazione dal sindaco, Pieranna Zottarelli: «Ringrazio tutti i volontari per il lavoro svolto con altissimo gradimento da parte dei visitatori anche da fuori provincia che hanno imparato a conoscere il Verdon e le altre eccellenze locali. Manifestazioni del genere fanno bene al territorio e sono fonte di stimolo per altre nuove iniziative». Il Radicchio Verdon di Roncade, riconoscibile per il suo colore verde intenso, la forma delicata e il cuoricino giallo (da non confondere con i suoi cugini meno pregiati come il Monselice, il Verdolino o il Verde chiaro), è giunto quest'anno al suo ventesimo compleanno e rappresenta uno dei fiori all’occhiello della Città di Roncade.

Domenica ne sono stati venduti più di 1000 chili, a testimonianza dell’alto gradimento che gode questo prodotto esclusivo. «La selezione del migliore -spiega l’assessore Loredana Crosato- è stata veramente complessa, tanto da attribuire un pari merito all’azienda agricola Carlotta Rubinato di Roncade e a quella di Enrico Cadamuro di Musile di Piave». Sotto la tensostruttura allestita in piazza I Maggio una nutrita rappresentanza di aziende di vitivinicole della pianura piavense ha gareggiato per far ottenere alla propria etichetta il titolo di “Miglior Merlot” 2019. La selezione è stata effettuata da una commissione di tecnici esperti della F.I.S.A.R. che ha valutato i vini in concorso. Il premio per il miglior IGT è stato assegnato all’Azienda Vitivinicola Cà Corner di Meolo che si è aggiudicata anche il premio miglior Merlot DOC da parte della F.I.S.A.R. Ora continuano le serate a tema nei ristoranti che hanno aderito alla rassegna.