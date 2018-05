Rotatoria della Fornace di Asolo, iniziati finalmente i lavori di abbellimento

ASOLO Sono iniziati in questi giorni gli interventi di abbellimento della Rotatoria della Fornace di Asolo, uno dei punti principali di accesso al Comune, uno dei più trafficati nella direttrice Bassano - Montebelluna e Pagnano - Castelfranco. Asolo è Città dell'olio e Città del vino. Due prodotti di nicchia del territorio, riconosciuti internazionalmente. Per questo verranno piantumati diversi olivi della "Tipologia Asolana" e sarà creato un vigneto. Ma attenzione, non uno qualsiasi! Infatti saranno piantumate diverse barbatelle "resistenti", cioè nuove tipologie di viti che sono ecosostenibili, che necessitano di pochissimi trattamenti e solo biologici (il 90% in meno degli attuali trattamenti). Tali viti sono frutto di incroci tra specie diverse (non OGM), che sono state donate al Comune di Asolo da un' azienda di Bolzano. Asolo Città dell'olio e Città del vino, ma che oltre ad accogliere visitatori, passanti e turisti, vuole dare un messaggio forte e concreto: è possibile una viticoltura alternativa, che è ecocompatibile, sostenibile, economica e da un buon prodotto finale. Verrà posto anche un cartello di "benvenuto", ricordando che Asolo è uno dei borghi più belli, città slow e bandiera arancione. I lavori sono progettati ed eseguiti dal Settore Lavori Pubblici del Comune.

