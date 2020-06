Rotonda in Pontebbana davanti all'Odissea: via libera del sindaco

Il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, ha annunciato in questi giorni, con grande soddisfazione, la bozza definitiva del progetto della rotonda in Pontebbana a Spresiano, all'altezza dell'incrocio con Via Volta e la nota discoteca Odissea.

L'ingegner Vassallo, responsabile della manutenzione programmata di Anas ha ricevuto il via libera alla realizzazione dell'opera. «Inutile nascondere l’emozione di aver portato a casa per Spresiano un’opera pubblica fondamentale» commenta su Facebook il primo cittadino. L'opera sarà pagata da Anas, mentre il Comune di Spresiano si occuperà degli espropri. Il ringraziamento del sindaco è andato ad Anas, alla Regione Veneto e all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Spresiano, «oltre che alla mia squadra, perché tutti insieme hanno lavorato sodo per ottenere un grande risultato per il nostro paese».