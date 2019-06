Disagi per la rottura delle fognature lungo la Postumia a Oderzo: sul posto Piave Servizi

Sabato mattina si è verificata la rottura del collettore fognario lungo la strada Regionale Postumia all'altezza di Oderzo (farmacia Life). Piave Servizi è intervenuta fin da subito tentando di riparare il danno con tecniche no dig, ma vista l'entità la procedura non è risultata attuabile. Sono state attivate fin dalle prime ore di luce sabato mattina diverse squadre per le operazioni di scavo e successiva riparazione. Purtroppo la condotta è profonda tre metri ed il lavoro non è semplice vista anche la presenza di acqua di falda. È stata chiusa una corsia di marcia ed il traffico regolato con impianto semaforico e movieri; sono stati immediatamente avvisati il Comune di Oderzo e il 118 per gli spostamenti delle ambulanze. Se non ci saranno problematiche legate all'instabilità delle pareti di scavo e alla presenza dell'acqua di falda i lavori proseguiranno comunque per tutta la giornata. Purtroppo la strada è molto trafficata e il punto di rottura è in una zona centrale della città di Oderzo. I disagi al traffico non risultano dunque evitabili. Piave Servizi si scusa comunque per le problematiche che la situazione causerá.