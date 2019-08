Rumore anomalo dall'area militare delle Crozzole: allarme rientrato

In relazione al rumore continuo percepito per più ore nella giornata di ieri, il Comune di Montebelluna precisa quanto segue: il rumore continuo diffusosi ieri nella zona di via San Vigilio nel territorio di Montebelluna proveniva dalla zona militare situata in località Crozzole.

Trattasi di un’area utilizzata a fini militari per poter rifornire le basi di Istrana e di Aviano e gestita un’azienda privata di Pavia che appartiene al gruppo Eni. L’allarme per l’anomale rumore è scattato intorno alle 20.30 quando il vicesindaco, Elzo Severin, residente nella zona, ha chiesto l’intervento della Protezione civile che, a sua volta, ha coinvolto i Carabinieri che si sono messi in contatto con chi gestisce l’area, permettendo così – intorno alle 21.10 – l’interruzione del rumore e ritorno alla normalità. Il vicesindaco, invierà una comunicazione sia alla ditta che gestisce l’area che al Comando regionale dell’esercito informando dell’accaduto che, nelle scorse ore, aveva destato molta preoccupazione tra i residenti.