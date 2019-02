Cavi telefonici tranciati da una ruspa: il distretto sanitario va in tilt

Blackout telefonico e informatico alla sede di Mogliano del Distretto sanitario. Martedì pomeriggio, 19 febbraio, la rottura di un cavo tranciato da una ruspa durante alcuni lavori in corso, ha mandato in tilt la sede distrettuale sia a livello telefonico che informatico.

Tutte le prenotazioni per la giornata di mercoledì 20 febbraio sono state cancellate e i pazienti sono stati dirottati a Roncade e Preganziol. Senza internet tutte le prenotazioni sono saltate e non è stato possibile farne di nuove. Chi era già in coda per i prelievi del sangue è stato mandato via tra proteste e reclami. Il guasto è avvenuto all'interno del cantiere di ampliamento del Distretto moglianese. I tecnici, informati del problema, si sono messi subito al lavoro per ripristinare la linea telefonica e internet. La situazione però è tornata alla normalità solo nella mattinata odierna, giovedì 21 febbraio. Un incidente costato al distretto un'intera giornata di disagi. L'Ulss 2 si è scusata per il disagio arrecato agli utenti.