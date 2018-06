Ryanair cancella il volo, passeggeri mandati a Brindisi in treno

TREVISO La bomba d'acqua che ha colpito il capoluogo di Marca nella giornata di martedì 5 giugno ha avuto importanti ripercussioni anche sul traffico aereo trevigiano che ha subito importanti ritardi nel tardo pomeriggio.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", a causa del maltempo i voli per Dublino, Valencia, Bari e Cluj sono partiti con diversi minuti di ritardo a causa del nubifragio abbattutosi sulla pista del Canova. Un disagio che sembra però di poco conto se confrontato con l'incredibile disavventura occorsa ai passeggeri del volo Treviso-Brindisi previsto in partenza nel pomeriggio di sabato 2 giugno. Sempre a causa del maltempo, il volo Ryanair era stato cancellato e i passeggeri infuriati erano stati dirottati su Bologna salvo poi scoprire che nemmeno nello scalo emiliano ci sarebbe stato un aereo pronto a portarli a destinazione. A quel punto l'unica soluzione per i passeggeri è stata prendere un treno che li ha finalmente ricondotti a casa dopo un'odissea da incubo. Una disavventura che ricorda per molti aspetti l'incredibile cancellazione del volo Treviso-Palermo che, solo pochi mesi fa, aveva costretto i passeggeri trevigiani a percorrere tutta l'Italia a bordo di una corriera sostitutiva. I passeggeri, infuriati per l'accaduto, hanno già presentato alla compagnia irlandese decine di richieste di risarcimento.