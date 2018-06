Sabato il Giro d'Italia under 23 nella Marca, la viabilità

SAN PIETRO DI FELETTO Sabato 16 giugno a Valdobbiadene arriverà il Giro d'Italia Under 23, l'arrivo è previsto in Piazza G. Marconi di Valdobbiadene per le ore 10.30. Le vie del Comune di Valdobbiadene interessate al passaggio saranno: Via Erizzo da Bigolino fino all'incrocio con Viale Europa, per poi arrivare fino a San Vito e salire per la Riva di San Giovanni, dove continuerà lungo Via Garibaldi fino all'arrivo in Piazza G. Marconi. L'Amministrazione Comunale di Valdobbiadene, per l'occasione, ha chiesto al suo artista locale di nascita ma di professionalità ben più ampia, Aldo Rebuli, di ideare il Trofeo Città di Tappa U23.

Aldo Rebuli nato nel 1979 si avvicina al mondo dei graffiti maturando un linguaggio visivo che potesse rappresentare l’arte del passato attraverso una nuova tecnica. La strada diventa la sua fonte di ispirazione nelle sue opere, il suo messaggio vuole essere semplice e immediato, affinché tutti possano coglierlo e provare delle emozioni vere. Le sue idee talvolta nascono da ciò che vuole esprimere in quel momento, in base al soggetto cerca di rappresentare con un gesto, un azione, uno sguardo, la sua vera anima. L‘ispirazione è qualcosa che viene da dentro, cerca di liberarsi di tutto ciò che lo circonda facendo tesoro dei pensieri più semplici e intimi, mettendo a nudo ciò che siamo veramente. E se ad Aldo dovessimo chiedere "cos'è l'arte?", la sua risposta sarebbe: chiedersi cos’è l’Arte è come chiedersi cos’è la vita.

L'opera è composta da due elementi caratterizzati da una una forma armoniosa ma allo stesso tempo dinamica che rappresenta una sintesi di questo evento sportivo nel nostro territorio, afferma l'artista Rebuli. L'opera è stata realizzata sfruttando tecnologie all'avanguardia, continua Aldo Rebuli, partendo da una lastra alluminio che è stata tagliata con un getto d'acqua a pressione ricavandone la forma essenziale, per poi essere anodizzata e incisa a laser. Le aziende che hanno seguito le lavorazioni, giusto evidenziarlo, sono tutte del territorio trevigiano. Abbiamo voluto affidare quest'opera ad Aldo Rebuli, afferma l'Assessore Razzolini, sono sicuro che il ciclista che alzerà questo trofeo sabato mattina dal podio di Piazza Marconi sarà doppiamente felice, in primis per aver vinto la prima semitappa e successivamente per portarsi a casa un'opera di pregio artistico. Inoltre, ricorda Razzolini, Valdobbiadene è meta turistica tutto l'anno, perciò è opportuno che tutti i cittadini effettuino un'adeguata manutenzione periodica delle aree, per ragioni di salvaguardia del decoro urbano e non da meno per la sicurezza della circolazione stradale. Invita quindi tutti i cittadini a partecipare alla buona riuscita, trattandosi di un evento sportivo nazionale con le riprese Rai, esponendo i tricolori ai balconi e abbellendo il verde dei cortili e giardini, perché il nostro paese si presenti nella sua veste più accogliente e affascinante agli occhi delle persone che lo vedranno.