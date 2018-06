Danza: a Roncade grande successo per lo spettacolo del gruppo Attitude

RONCADE Domenica 3 giugno 2018 si è svolto, presso il Palazzetto dello Sport di Roncade, il saggio spettacolo del gruppo danza Attitude guidato dall'insegnante Rosanna Cannavacciuolo.

Nel corso della serata, presentata da Claudia Femio, i meravigliosi allievi hanno portato in scena un quadro di coreografie modern - contemporary e per finire un quadro strepitoso legato al tema del circo "Les merveilles du cirque". Un evento apprezzato da tutti, con lunghi applausi ed ampi consensi di critica anche dal sindaco Pieranna Zottarelli che, al termine dello spettacolo, ha voluto complimentarsi direttamente salendo sul palco e prendendo la parola. Un plauso, oltre a tutti gli allievi del gruppo, è necessario rivolgerlo a tutte le persone che hanno collaborato con grande amore per la riuscita della serata. Il numero degli allievi, negli anni, cresce sempre di più e proprio per far fronte a questa crescita anche Attitude ha deciso di crescere e trasferirsi in un'unica grande sede a San Cipriano che verrà inaugurata ad inizio Settembre. Dopo il saggio gli allievi si stanno preparando per affrontare gli esami di fine anno con la prestigiosissima insegnante Claudia Rossi che avranno luogo mercoledi 13 giugno. Per tutti coloro che si fossero persi lo spettacolo, il 23 giugno alle 20.30 in occasione della Notte Bianca in piazza Municipio a Roncade, il gruppo danza Attitude è pronto a replicare e farvi emozionare di nuovo.

