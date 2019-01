La cena della Lega finisce male: problemi intestinali per 50 militanti

Non si è certo conclusa nel migliore dei modi la cena organizzata dalla Lega a Zero Branco durante la tradizionale Festa del radicchio. Venerdì sera, infatti, oltre 50 militanti del Carroccio, tra cui molte personalità di spicco a livello provinciale e regionale, sono stati colpiti da dolori intestinali e sintomi da intossicazione alimentare che si sono protratti per tutto il fine settimana.

Una cena a dir poco da dimenticare, come riportato da "Il Gazzettino di Treviso". A far discutere però è il fatto che solo la tavolata dei militanti della Lega sia stata interessata da malori intestinali post-cena. Le altre decine di persone presenti venerdì sera sotto il tendone della festa non hanno avuto nessun tipo di problema. A qualcuno è venuta allora in mente l'ipotesi che in cucina siano stati utilizzati dei lassativi nei piatti di risotto con radicchio e salsiccia mangiati dai commensali leghisti. Una calunnia che la Pro Loco di Zero Branco ha voluto smentire nel modo più categorico. Tra le personalità di spicco colpite dal mal di stomaco anche il presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon. Presenti anche il consigliere regionale Riccardo Barbisan e l'ex parlamentare Gianpaolo Dozzo che non hanno però riportato alcun malore dopo la cena. Il collegamento tra la Festa del radicchio e i problemi intestinali capitati ad alcuni militanti leghisti, va detto, non sono stati provati ma è a dir poco insolito che cinquanta commensali seduti allo stesso tavolo possano essere stati vittime di malori e brontolii intestinali per qualche altra ragione. Sulla vicenda resta dunque un alone di mistero e un bruttissimo fine settimana passato sulla toilette dagli esponenti del Carroccio trevigiano.