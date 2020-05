Il paese cancella le sagre estive: «Preferiamo aiutare i locali che devono riaprire»

Senza aspettare ufficialmente le disposizioni del Ministero, il gruppo parrocchiale "Sagra San Tomaso" e il gruppo "Sportivi del Ponte" hanno deciso che per quest'anno, nella frazione di Faè a Oderzo, non si farà né la consueta Sagra di San Tomaso prevista tra la fine di giugno e l'inizio di luglio e neppure la Sagra del Ponte ad inizio agosto.

E questo non solo per le ovvie ragioni di sicurezza sanitaria, ma anche per una questione morale. Gli organizzatori hanno annunciato la loro decisione sui social con queste parole: «Vogliamo rispettare il difficile momento che stiamo vivendo e vogliamo rispettare soprattutto tutti i ristoratori e titolari di attività aperte al pubblico, molti dei quali sono nostri volontari, che sono stati costretti a rimanere chiusi in queste lunghe settimane. Sarebbe egoistico da parte nostra andare ad intralciare e quindi danneggiare la loro ripartenza che sarà sicuramente complessa e difficile. Ora tocca a noi andare a fare sagra nei locali e negozi dei nostri amici per dare il nostro piccolo contributo». Un gesto di solidarietà apprezzato da centinaia di cittadini e sostenitori delle due piccole sagre paesane che, a questo punto, non aspettano altro che poter tornare nel 2021.