Sagra di Vacil, gli organizzatori smentiscono il blackout

Nelle scorse ore un articolo pubblicato dal nostro sito d'informazione e da "Il Gazzettino di Treviso" aveva riportato una serie di notizie non corrette sui Festeggiamenti di San Giovanni svoltisi nella frazione di Vacil a Breda di Piave lo scorso 24 giugno.

Per correttezza d'informazione riportiamo qui di seguito la replica dell'associazione Area E20 che ha voluto inviarci alcune importanti precisazioni sulla vicenda: «Giusto per chiarire e per voler raccontare la verità: tutte le richieste per poter organizzare l'evento sono state da noi regolarmente inoltrate e accolte dal Comune di Breda di Piave, dal quale abbiamo ricevuto i necessari permessi e massima collaborazione per poter svolgere il tutto in sicurezza; abbiamo collaborato, come siamo soliti fare, con altre realtà, in questo caso con la Pro Loco Breda di Piave e con il Gruppo Festeggiamenti Vacil, dai quali abbiamo ricevuto supporto e sostegno, vitali per tenere solida la rete sociale del territorio che vogliamo promuovere. Non è vero che la festa di San Giovanni non si svolgeva da dieci anni a questa parte visto che è sempre stata organizzata con regolarità. La novità di quest'anno è che è cominciata una collaborazione tra l'associazione Area E20 e il gruppo Festeggiamenti Vacil per la realizzazione di questo evento. Si parla poi di "blackout improvviso" che non è mai accaduto nel corso di tutta la serata. Quello che ci rattrista di più - continua l'associazione - è il fatto di essere stati coinvolti in questa sterile polemica. Come associazione, abbiamo sempre voluto mantenere buone relazioni con tutti gli attori con cui ci interfacciamo, dal Comune alle altre associazioni, e non accettiamo l'idea di poter essere usati come strumento per fare della polemica inutile, che non ci appartiene. Rispediamo quindi ai mittenti quanto scritto, certi che verranno a trovarci al Ritorneo e potranno vedere con i loro occhi di quanta bellezza siamo capaci, Comune e associazioni insieme».

Il "Ritorneo" è la manifestazione principale organizzata dall'associazione Area E20 e si terrà dal 19 al 21 luglio presso gli impianti sportivi di Breda di Piave, dietro le scuole medie. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per una grande festa all'insegna dello sport e dello stare insieme.