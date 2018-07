I saldi iniziano a Treviso: caccia alle offerte per l'estate

TREVISO Saldi 2018, ci siamo: sabato 7 luglio ha preso il via il periodo in cui il desiderio di rinnovare il proprio abbigliamento riemerge dal letargo spinto dalll'opportunità di usufruire di ottimi sconti.

Via i maglioni, i cappotti, i soprabiti pesanti: le camicie di cotone, le giacche di lino, le fresche T-shirt e gli accessori per la spiaggia più cool tornano finalmente a pretendere il loro posto o ad “andare in pensione” quando la moda e lo stile attuale ne decretano il superamento. I saldi si rivelano sempre un’ottima occasione per far sì che una ventata di novità in tema di look soffi nel chiuso del proprio guardaroba e per permettersi di sostituire quei capi "jolly" che sempre vanno considerati come insostituibili perché mai fuori contesto. I saldi estivi 2018 sono perciò attesi, come ogni anno, con grande trepidazione dagli amanti dello shopping che sentano il bisogno di cambiare il proprio look, anche per la spiaggia, senza gravare troppo sulle proprie finanze.

Saldi 2018, boom di richieste per personal shopper

Per chi non ha tempo, non ha voglia o semplicemente non sente di saper scegliere i capi giusti da acquistare, arriva in soccorso la figura del personal shopper e del consulente d'immagine: la tendenza di affidarsi a una figura specializzata che consigli il look adatto è in netto aumento in questi ultimi mesi, benchè i costi non siano proprio alla portata di tutti.

Saldi 2018, fino quando dureranno?

La data di fine è decisa dalle singole regioni e dai Comuni. La durata, di media, è di sei settimane, ma in alcune regioni il periodo ottimo per approfittare degli sconti può arrivare fino otto settimane. Al solito, il consiglio è quello di tenere ben presenti le 10 regole stilate dal Codacons per evitare di incorrere in incresciose fregature e acquistare in tutta sicurezza reclamando i propri diritti nel caso ce ne sia bisogno. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà quest’anno per i saldi estivi 2018 poco meno di 230 euro di media per acquistare articoli di abbigliamento o calzature, per un valore complessivo di circa 3,5 miliardi di euro. Il Codacons prevede però che questi saldi saranno un flop. Sulla base del monitoraggio sulla propensione alla spesa, gli acquisti sarebbero in calo del 5% rispetto allo scorso anno: il giro d’affari dovrebbe ridursi soprattutto nelle città del Sud Italia.