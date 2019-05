Montebelluna: confermati i limiti orari per le sale giochi

Limiti orari confermati per le sale gioco di Montebelluna, dove la delibera del Consiglio comunale e l’ordinanza del sindaco firmata a febbraio 2018 autorizzano l’attività per quattordici ore al giorno (dalle ore 8 alle 22) con limiti più stringenti (dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 22) per gli esercizi ubicati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.

Il Consiglio di Stato, spiega Agipronews, ha respinto la domanda cautelare presentata dalla società Anacleto, titolare di una sala vlt: al momento il ricorso non presenta presupposti sufficienti per la sospensione dei limiti orari, «fatto salvo il necessario approfondimento in sede di merito. L’attività commerciale - concludono i giudici nell’ordinanza - non è stata impedita, ma sottoposta a limiti temporali, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, tra i quali l’interesse pubblico è quello preminente». Già un anno fa il Tar Veneto aveva respinto il ricorso della società, ritenendo i limiti orari proporzionati «rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico)».