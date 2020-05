Fase 2: sale slot, scommesse e bingo chiuse in Veneto fino al 2 giugno

Si apre uno spiraglio, in Veneto, per gli esercizi pubblici che offrono gioco d'azzardo: le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, riferisce Agipronews, resteranno chiuse ma lo stop dovrebbe durare solo fino al 2 giugno 2020. E’ quanto si legge nell’ordinanza firmata dal Governatore Luca Zaia, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e in vigore da oggi, lunedì 18 maggio, che segue il Dpcm del premier Conte sulle riaperture delle attività commerciali.

