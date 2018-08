Ulss 2, il medico di famiglia Giovanni Salvatore Abate va in pensione

SALGAREDA Dal 31 agosto cesserà il servizio il dr. Giovanni Salvatore Abate, medico di medicina generale nel comune di Salgareda. E' già in corso la procedura di conferimento dell'incarico al dr. Andrea Santinon che ha accettato la zona carente nello stesso ambito territoriale. Gli assistiti del dr. Abate sono alla data odierna 1509 nell’ambito territoriale dei comuni di Cimadolmo, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda, San Polo di Piave. Al fine di agevolarli, il cambio del medico di medicina generale verrà effettuato automaticamente e la nuova tessera sanitaria verrà recapitata all'indirizzo di residenza. Resta salva la facoltà, da parte degli assistiti, di scegliere un nuovo medico tra quelli disponibili nell'ambito territoriale di appartenenza (complessive scelte disponibili 562).

La scelta di un altro medico può essere fatta recandosi di persona presso la sede del Distretto o, più velocemente, tramite l’home page del sito del Distretto Treviso (ex Ulss 9): www.ulss.tv.it, seguendo le indicazioni per l’apposito servizio on line: cliccare su “Richiesta cambio medico di medicina generale” e inserire le credenziali e la password acquisita al momento della registrazione. Chi non fosse già registrato, dopo aver cliccato su cambia medico, deve selezionare “registrazione utenti” ed effettuare la registrazione per ottenere le credenziali con cui, successivamente, potrà accedere all’Area Cittadino del sito. La registrazione all’Area Cittadino consente di effettuare, oltre al cambio medico di medicina generale, le seguenti altre operazioni on line:

Richiesta di copia della Tessera Sanitaria Regionale