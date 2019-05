Elezioni a Salgareda, plebiscito per Andrea Favaretto supera l'80%

Vittoria a dir poco netta a Salgareda per il sindaco uscente Andrea Favaretto. Il candidato della civica Civitas si è imposto con l'80,31% dei voti. Una sconfitta pesantissima per Walter De Piccoli che si è invece fermato al 19,69% con la lista Democratici per Salgareda.

«E' un risultato che mi lascia sbandato, in senso positivo - esordisce il sindaco appena eletto - Sono davvero molto contento per questo risultato, simbolo dell'impegno intenso che la nostra amministrazione ha messo negli ultimi cinque anni. Molto è stato fatto ma molto resta ancora da fare e un consenso così alto ci impegna a dare il massimo anche nei prossimi cinque anni per i nostri concittadini. A loro va il mio ringraziamento più grande insieme ai miei candidati consiglieri che hanno condotto una splendida campagna elettorale che ci ha riportati alla vittoria».