Roncade in lutto: addio allo scultore Salvino Marsura

Domenica 24 maggio è mancato all'affetto dei suoi cari lo scultore Salvino Marsura, uno degli artisti più conosciuti e apprezzati nel territorio di Roncade. Aveva 82 anni e ha perso la vita nella notte, mentre riposava nella sua casa di Vallio.

A dare il triste annuncio la moglie Antonietta, i figli Susanna e Roberto, la nuora Sonia, il genero Maurizio, il nipote Mattia e i parenti tutti. Marsura aveva una galleria d'arte in piazza San Leonardo a Treviso, punto di incontro per tanti artisti della sua generazione. A inizio carriera aveva lavorato con Toni Benetton. Nel corso della sua lunga carriera, sempre molto legata al territorio trevigiano, aveva saputo elaborare con grande maestria il suo stile di scultore e artista del ferro: incudine e martello gli strumenti che l'hanno accompagnato per tutta la vita nella creazione di innumerevoli sculture che oggi, con la sua scomparsa, sono diventate il suo testamento spirituale.

«Un artista pieno di passione, uno scultore impareggiabile che vedeva già nel ferro l'opera in cui sapientemente trasformarlo. Riposi in pace, maestro - il ricordo commosso del sindaco Pieranna Zottarelli - Sapremo fare tesoro dei suoi preziosi lavori, memoria dell'uomo e del grande artista che in essi continueranno a vivere». «Una triste notizia per tutta la nostra comunità - conclude l'assessore alla cultura Viviane Moro - ma fortunatamente l’arte ha la capacità di rendere immortali gli artisti che la creano». I funerali di Salvino Marsura saranno celebrati giovedì 28 maggio presso la chiesa arcipretale di Roncade alle ore 15.30. Dopo la celebrazione la salma verrà accompagnata al crematorio di Treviso.