San Biagio e Breda: scatta l'evacuazione delle aree golenali

Il sindaco di Breda di Piave, Moreno Rossetto, ha emesso l'ordinanza di evacuazione con effetto immediato degli edifici ubicati in via Dei Casoni - civici pari - via Delle Grave, via del Passo e via Molino Sega. E' stata allestita l'area di ricovero in Piazza Nazioni Unite in località Campagne, nella sede dell'Associazione Festeggiamenti Campagne, per dare la possibilità alle persone di trascorrere la notte in sicurezza. Le famiglie erano già stato avvisate nella mattinata della possibile allerta e il perdurare delle condizioni meteo avverse ha portato alla scelta di messa in sicurezza.

"Causa scarico 1800/2000 metri cubi da Busche -comunica il sindaco di San Biagio di Callalta, Alberto Cappelletto- stasera alle ore 20.00/21.00 si rende necessario evacuare zona golenale, del fiume Piave, entro le ore 24".

Un incendio, subito fortunatamente spento, ha interessato in serata una centrale elettrica Enel a Nove di Vittorio Veneto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

A Dosson di Casier, a causa delle forti raffiche di vento, è stato scoperchiato il tetto di una palestra.