A San Biagio di Callalta è tutto pronto per l'inizio del "Cinema sotto le stelle"

La famiglia, i giovani e il lavoro sono i temi che faranno da sfondo alla rassegna “Cinema sotto le stelle” organizzata dal Comune di San Biagio di Callalta, in collaborazione con Cinemoving. Alle proiezioni, in programma venerdì 17, 24 e 31 luglio, in piazza Tobagi, con inizio alle ore 21, si potrà partecipare gratuitamente solo su prenotazione fino ad esaurimento dei 200 posti disponibili telefonando dalle11 alle 19 al 335-5257312.

Si inizia venerdì 17 luglio con il film “10 giorni senza mamma” di Alessandro Genovesi, una commedia sulla famiglia alle prese con la partenza improvvisa della mamma che lascia per dieci giorni i figli in mano al padre (Fabio De Luigi) fino ad allora praticamente assente. Ci sarà da divertirsi. Venerdì 24 luglio, secondo appuntamento, con il film di Cédric Klapisch “Ritornoin Borgogna”: protagonisti tre giovani che si trovano a dover salvare ciò che c’è di positivo nella tradizione. Una pellicola molto intensa. Infine venerdì 31 luglio, sarà proiettato il film “Made in Italy” dove Luciano Ligabue affronta il trascorrere delle stagioni con grande onestà e schiettezza offrendo molti spunti di riflessione.

«L’amministrazione comunale – spiega la consigliere referente Mariacristina De Giusti – ha ritenuto importante creare, dopo il lungo lockdown, occasioni in cui i cittadini possano ritrovarsi per un momento di svago e divertimento. Abbiamo scelto questi tre film perché, anche se in modo leggero ma non banale, affrontano alcune tematiche importanti come la famiglia, i giovani e il lavoro».