San Biagio di Callalta, la Giunta vara un piano di interventi da 110mila euro per le strade

La Giunta comunale di San Biagio di Callalta ha approvato un piano di interventi su alcuni tratti di strada che necessitano di manutenzione straordinaria. Si tratta del parcheggio in via San Mauro a Rovarè, di via D’Annunzio a Fagarè, di via Valdrigo a Cavriè e di via Claudia Augusta ad Olmi. L’importo dei lavori previsto è di complessivi 110 mila euro. La delibera verrà sottoposta all’esame del Consiglio comunale nella prossima seduta prevista per il 12 marzo.

“A seguito rilevazioni fatte dal tecnico incaricato – spiega il vicesindaco Fiore Piaia - abbiamo deciso di intervenire prontamente nel ripristino tratti di strada che interessano aree delle nostre frazioni a ridosso di edifici pubblici come scuole o chiese. La manutenzione e la messa in sicurezza della rete viaria rappresenta una priorità alla quale cerchiamo di non venir mai meno, investendo quando serve le risorse disponibili a bilancio”. A Rovarè è previsto un intervento sul parcheggio adiacente la strada via San Mauro con fresatura, posa del manto d’usura, rifacimento della segnaletica stradale e rialzo in quota dei pozzetti in ghisa. A Fagarè si interverrà sul tratto di via D’Annunzio compreso tra i passaggi pedonali davanti alla scuola primaria Milani e quello sull’incrocio con via IV Novembre, attraverso fresatura, posa del manto d’usura, rifacimento della segnaletica e rialzo dei pozzetti. Stessi interventi saranno eseguiti a Cavriè nel tratto di strada da via Zanin fino al capitello di via Fornasata.

Nel primo tratto, fino al passaggio pedonale davanti alla scuola primaria Marco Polo, sarà rifatto anche il manto della pista ciclabile. Si provvederà anche alla posa di nuovi pozzetti di raccolta delle acque meteoriche. Infine ad Olmi è previsto un intervento più articolato nel tratto di via C. Augusta prospiciente l’ingresso laterale della chiesa parrocchiale, dove saranno eliminate le sconnessioni del marciapiede dovute alla crescita delle radici degli alberi e create nuove aiuole con piantumazione di tigli. Nell’occasione il Sindaco Alberto Cappelletto informa che, nelle more di un intervento congiunto con il Comune di Roncade per la completa sistemazione della pavimentazione stradale di via Rizzo, si sta intervenendo con dei ripristini puntuali e specifici per i cedimenti verificatasi sul tratto ricadente nel territorio di San Biagio, che risultano i più consistenti e pericolosi.