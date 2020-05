Madre di un figlio di 11 anni muore dopo una lunga malattia

Due comunità in lutto, quelle di Fagarè della Battaglia e di Negrisia di Ponte di Piave, per la scomparsa di Katia Zanutto, 47 anni, mancata domenica scorsa a casa, accudita dai suoi cari: da oltre sette anni la donna combatteva contro un male incurabile che non le ha lasciato scampo. La donna, madre di un figlio di undici anni, Simon, lascia il compagno Luca Lappon, la madre Mirca, i fratelli Stefano e Adriano, numerosi parenti e amici. Fino a sei anni fa aveva lavorato come operaia presso la ditta "Nastroflex" di Ponte di Piave. Il funerale si terrà mercoledì 20 maggio, alle ore 10.30, presso la chiesa parrocchiale di Fagarè di San Biagio di Callalta, e sarà celebrato con le note limitazioni del DPCM per evitare la diffusione di Covid-19. Al termine del rito religioso il feretro sarà cremato e in seguito trasferito al cimitero di Ponte di Piave dove sarà sistemato vicino a quello del padre, mancato alcuni anni fa. Ieri pomeriggio anche l'amministrazione comunale di San Biagio di Callalta ha voluto partecipare al cordoglio per la morte di Katia Zanutto: un telegramma di condoglianze e vicinanza è stato inviato ai famigliari della donna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.