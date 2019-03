Scultura di Vazzoler omaggio alle donne di San Biagio di Callalta

In occasione della festa della donna, che si celebra come ogni anno l’8 marzo, il Comune di San Biagio di Callalta, su iniziativa dell’assessorato alle Pari Opportunità, ospiterà nel giardino del municipio una statua dello scultore Gabriele Vazzoler. Si tratta di una scultura in ferro che rappresenta il corpo stilizzato di una donna. L’artista, che lo scorso anno aveva esposto le sue opere in una mostra organizzata dal Comune, si è ispirato ad una riflessione di Papa Francesco su alcuni passi della Genesi.

«Dalla lamiera in ferro, rigida e squadrata -spiega Vazzoler- si plasma la figura di una donna. Quasi come in un sogno, inizialmente buio e piatto, prende forma e riesce a stimolare energie positiva provocando un significativo cambiamento in se stessa e in chi la osserva. In questa trasformazione sembra rinascere, nel tentativo di uscire dal sogno cerca un contatto con la realtà, dettato sia dalla mano rivolta verso l’esterno, sia dalla sua trasparenza, arricchita dal contesto che la circonda. Tutto ciò ad evidenziare la sintonia tra la donna e la natura intorno a lei».