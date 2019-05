“Raccontando la nostra storia”, gli anziani del centro anziani "Anni Sereni" si raccontano

Gli ospiti del centro anziani "Anni Sereni" città di San Dona' di Piave (gestito dalla cooperativa provinciale servizi Cps di Treviso, presidente Paola Mason) hanno dato vita ad un bellissimo libro edito da Cleup e intitolato “Raccontando la nostra storia”. La coordinatrice del centro, la psicologa Dott.ssa Valentina Busato, spiega quanto importante sia per gli anziani narrare le proprie storie di vita; questo li aiuta a mantenere un legame col loro passato, lavorando sulla memoria autobiografica, recuperandone i ricordi e la loro valenza affettiva .

I protagonisti di questo bellissimo libro sono in primis tutti gli anziani frequentanti il centro diurno, una ex maestra, gli operatori socio sanitari e gli educatori professionali. Il libro può essere acquistato presso la cooperativa Cps di Treviso o direttamente in libreria. Il ricavato dalla vendita dei libri servirà per sostenere nuovi nuovi progetti volti a promuovere un “invecchiamento attivo e di successo“.